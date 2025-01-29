وقال متحدث "القسام"، أبو عبيدة، في بيان عبر منصة تليغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، الخميس، عن الأسرى الصهاينة (الإسرائيليين): أربال يهود، و آجام بيرغر، وجادي موشي موزسس".

ومقابل الأسرى الإسرائيليين، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل غداً الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم محكومون بالمؤبد وأحكام عليا و30 طفلاً، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب.

وقال المكتب في بيان: "سيجري الإفراج غداً وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 32 أسيراً محكومين بالمؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال".

ومقابل الأسرى الفلسطينيين، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أسماء 3 أسرى إسرائيليين لديها، سيجري الإفراج عنهم، غداً الخميس.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، حيث كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيراً من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بما بين 1700 و2000.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.