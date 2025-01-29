وتضم القائمة 32 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال. وحسب القائمة، فإن 17 أسيراً من ذوي المؤبدات و3 أسرى من الأحكام العليا المقرر الإفراج عنهم اليوم الخميس سيُبعدون خارج فلسطين.

ومن المقرر أن يُفرج عن 43 أسيراً فلسطينياً ينتمون إلى فتح بينهم 16 أسيراً محكوماً بالمؤبد، و24 أسيراً من حركة حماس بينهم أسير محكوم بالمؤبد، و19 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي منهم 11 محكومون بالمؤبد.

كما تتضمن القائمة 4 أسرى من الجبهة الشعبية بينهم محكومان بالمؤبد، بالإضافة إلى أسيرين من الجبهة الديمقراطية محكومان بالمؤبد.

ومقابل الأسرى الفلسطينيين، سوف تطلق "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، 3 أسرى إسرائيليين لديها.

وقال متحدث "كتائب القسام" أبو عبيدة، في بيان عبر تليغرام، في وقت سابق الأربعاء: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الخميس عن الأسرى الصهاينة: أربال يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس".

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، إذ كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيراً من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.