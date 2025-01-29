وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي قانون "ليكن رايلي"، الذي أُعد لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلاد.

وأشار ترمب إلى أن أول قانون وقعه في ولايته الثانية كان بشأن المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً أن قضية أمن الحدود أكثر أهمية بالنسبة إليه من التضخم وقضايا أخرى.

وقال في حفل التوقيع إن العديد من "المجرمين" من دول مختلفة جاؤوا إلى الولايات المتحدة، وإن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من دخول البلاد بسهولة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أنهم يتخذون الآن إجراءات جدية.

وفي هذا السياق أعلن ترمب أنه أصدر أوامره بتجهيز المنشأة التابعة للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، والتي سيجري فيها احتجاز 30 ألف "مهاجر مجرم". وأفاد بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضاعف قدرة منشآت غوانتانامو و"تضمن عدم تمكن حتى أسوأ المجرمين من الفرار".

ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الأربعاء خطة نظيره الأمريكي بأنها "عمل وحشي". وجاء في منشور له على منصة إكس "في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة عزمها احتجاز أشخاص في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة خلافاً للقانون".

وأشار دياز-كانيل إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيُحتجزون بجوار منشآت استخدمتها الولايات المتحدة على حد قوله "للتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون".

يُذكر أن مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم "قانون لاكين رايلي" نسبةً إلى طالبة جامعية أمريكية قُتلت على يد مهاجر غير شرعي، جرى إقراره في مجلسي الكونغرس بدعم من بعض الديمقراطيين.

ويعتبر هذا القرار "انتصاراً قانونياً" كبيراً لترمب، الذي قال خلال العملية الانتخابية بأكملها إن أمن الحدود كان القضية الأكثر أهمية بالنسبة إليه، ما يسمح لحرس الحدود باعتقال المهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم مختلفة دون أمر من المحكمة.