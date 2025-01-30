سياسة
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بعد إعلانه رئيساً انتقالياً.. الشرع يحدد أولويات سوريا خلال المرحلة المقبلة
تعهد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأربعاء، بالحفاظ على السلم الأهلي وتنمية البلاد ضمن أولويات حكومته التي حددها للمرحلة الانتقالية.
بعد إعلانه رئيساً انتقالياً.. الشرع يحدد أولويات سوريا خلال المرحلة المقبلة
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع / صورة: القيادة العامة السورية
30 يناير 2025

جاء ذلك خلال فاعليات "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، وسط حضور واسع من الفصائل العسكرية وقوى الثورة السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وحدد الشرع أن الأولويات هي "ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

وقال: "كسرنا القيد بفضل الله، وحُرر المعذبون (من المعتقلين بسجون نظام الأسد)، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان، وأشرقت شمس سوريا من جديد".

وأضاف: "الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة".

ولفت إلى أن "النصر لهو تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة".

وأردف قائلاً: "فكما عزمنا في السابق على تحرير سوريا، فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، جرى تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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