وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و"يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية".

وهرعت طواقم إغاثة متعددة الأربعاء إلى موقع "حادث تحطم طائرة" في نهر بوتوماك في واشنطن،إذ أبلغ مطار ريغان الوطني عن إغلاق مدرجاته بسبب حالة طوارئ مستمرة.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة واشنطن على منصة إكس أنها تستجيب "لحادث تحطم طائرة" في نهر بوتوماك"،مشيرة إلى أن "العديد من الوكالات تشارك في الاستجابة"، بينما أفاد جهاز الإطفاء في واشنطن وخدمات طوارىء أخرى عن "سقوط طائرة صغيرة في نهر بوتوماك" بالقرب من المطار.

في السياق، قال مسؤول أمريكي إن ثلاثة جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن هليكوبتر بلاك هوك، إذ لا يزال وضعهم غير معروف، بينما أفادت مصادر بسقوط قتلى وانتشال جثث إثر الحادثة.

وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز أن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ولاية كنساس، وعلى متنها 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث في حدود التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصدر في الشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث أكثر من 18 شخصاً حتى الآن من نهر بوتوماك، ولم يُعثر على ناجين.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن حاكم ولاية ميريلاند أن الشرطة أرسلت غواصة للموقع للمشاركة في جهود البحث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أُطلع بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع، وأضاف أنه يتابع الموقف وسيقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها.

وعقب الحادث، جرى إغلاق مطار ريغان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.

وقالت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن المطار سيظل مغلقاً حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.