سياسة
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وصفهم بـ"المجرمين".. ترمب يقرر تجهيز غوانتانامو لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجهيز منشأة في خليج غوانتانامو تكون قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من المهاجرين غير النظاميين، واصفاً إياهم بـ"المجرمين".
وصفهم بـ"المجرمين".. ترمب يقرر تجهيز غوانتانامو لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين
ترمب يأمر باحتجاز "المهاجرين المجرمين" في غوانتانامو   / صورة: Reuters
30 يناير 2025

وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي قانون "ليكن رايلي"، الذي أُعد لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلاد.

وأشار ترمب إلى أن أول قانون وقعه في ولايته الثانية كان بشأن المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً أن قضية أمن الحدود أكثر أهمية له من التضخم وقضايا أخرى.

وقال في حفل التوقيع إن العديد من "المجرمين" من دول مختلفة جاؤوا إلى الولايات المتحدة، وإن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من دخول البلاد بسهولة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أنهم يتخذون الآن إجراءات جدية.

وفي هذا السياق أعلن ترمب أنه أعطى أوامره بتجهيز المنشأة التابعة للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، والتي سيجري فيها احتجاز 30 ألف "مهاجر مجرم".

وأفاد بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضاعف قدرة منشآت غوانتانامو و"تضمن عدم تمكن حتى أسوأ المجرمين من الفرار".

يذكر أن مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم "قانون لاكين رايلي" نسبةً إلى طالبة جامعية أمريكية قُتلت على يد مهاجر غير شرعي، جرى إقراره في مجلسي الكونغرس بدعم من بعض الديمقراطيين.

ويعتبر هذا القرار "انتصاراً قانونياً" كبيراً لترمب، الذي قال خلال العملية الانتخابية بأكملها، إن أمن الحدود كان القضية الأكثر أهمية له، ما يسمح لحرس الحدود باعتقال المهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم مختلفة من دون أمر من المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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