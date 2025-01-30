وشارك في برنامج افتتاح "مدينة الأمل" التي سيقيم فيها نحو 10 آلاف شخص، مسؤولون أتراك وقطريون.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، مريم بنت علي المسند، في كلمة خلال الافتتاح: "يسعدنا أن نكون مع الشعب السوري".

وأضافت: "نشهد هذا اليوم المميز، اليوم نفتتح مدينة الأمل، نقف إلى جانب الشعب السوري في سعيه إلى الحرية، تماماً كما فعلنا في الماضي".

بدوره أعرب نائب وزير الداخلية التركي منير قره أوغلو، عن شكره لكل من ساهم في إنجاح مشروع "مدينة الأمل".

وتابع: "نقدم المساعدة في العديد من المجالات في الجغرافيا السورية، من المأوى إلى المساعدات الإنسانية، ومن التعليم إلى الصحة. إن مدينة الأمل التي افتتحناها اليوم هي النموذج الأكثر تجسيداً لأنشطتنا".

من جانبها أشادت رئيسة بلدية ولاية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين، بالأخوّة بين تركيا وقطر وسوريا، وأردفت أن "ما نفكر به ونريده لأبنائنا، هو نفسه ما نفكر به ونريده لأبنائنا السوريين".

كما أكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف الكواري، أهمية المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه "نفذنا هذا المشروع بفضل مساهمات المحسنين القطريين. هذه المدينة هي هدية للشعب السوري الذي عانى من قسوة الحرب لمدة 14 عاماً وأُجبر على الهجرة".

من جهته أعرب أمين عام هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية، دورموش آيدين، عن سعادتهم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع قطر الخيرية.

وتضم "مدينة الأمل" 1400 منزل، وستوفر المأوى لنحو 10 آلاف سوري.

وبدأ العمل على المشروع قبل 3 سنوات، ويتكون من 9 أحياء تضم مسجداً ومدرسة للبنين ومدرسة للبنات ومدرسة مهنية. كما يضم مجمعاً رياضياً وعيادة طبية وقاعة مؤتمرات متعددة الأغراض، ومركز شرطة و50 محلاً تجارياً.