سياسة
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ترمب يصدر أمراً تنفيذياً يسمح بترحيل الطلاب الأجانب الداعمين لفلسطين
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، قراراً بترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين، تحت مسمى قانون "مكافحة معاداة السامية".
ترمب يصدر أمراً تنفيذياً يسمح بترحيل الطلاب الأجانب الداعمين لفلسطين
مظاهرات بجامعة أمريكية لدعم غزة ضد العدوان الإسرائيلي  / صورة: AA
30 يناير 2025

وذكر ترمب أنه وقّع على أمر تنفيذي يضيف تدابير جديدة إلى الأمر التنفيذي الذي وقّعه في عام 2019 بشأن "مكافحة معاداة السامية".

ويتيح الأمر التنفيذي ترحيل الطلاب الذين يدعمون فلسطين في الولايات المتحدة ويشاركون في احتجاجات مؤيدة لها.

وادعى ترمب أن التمييز والتهديدات ضد الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية زادت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى المظاهرات التي استمرت على مدى أشهر في عدة جامعات احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وجاء في الأمر التنفيذي: "سنكافح معاداة السامية بقوة، وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة، ونحاسب مرتكبي الجرائم المناهضة للسامية والتحرش والعنف".

وبموجب الأمر التنفيذي، يمكن لوزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة العمل معاً لإعداد تقارير عن الطلاب الأجانب الذين يشاركون في أنشطة "معادية للسامية" واتخاذ خطوات "إذا لزم الأمر" لترحيلهم.

وأشار نص الأمر التنفيذي إلى قسم من القانون الأمريكي ينص على أنه يمكن منع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة لأسباب أمنية.

يذكر أن آلاف الطلاب في عدة جامعات أمريكية نظّموا مظاهرات سلمية لعدة أشهر عام 2024 تستهدف إسرائيل والإدارة الأمريكية التي قدمت لها الدعم غير المشروط، مع استمرار الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب في غزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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