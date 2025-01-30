سياسة
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القسّام تسلّم مجندة إسرائيلية للصليب الأحمر.. وجيش الاحتلال يؤكد وصولها
سلّمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، المجندة الإسرائيلية آجام بيرغر للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً، تسلّم المجندة.
القسّام تسلّم مجندة إسرائيلية للصليب الأحمر.. وجيش الاحتلال يؤكد وصولها
لحظة تسليم عناصر "القسام" المجندة الإسرائيلية آجام بيرغر / صورة: AFP
30 يناير 2025

وجرى إخراج بيرغر من مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسُلّمت وسط حشد جماهيري وانتشار مكثف لعناصر "القسام" في ساحة الرزان وسط المخيم.

وقبل تسليم المجندة وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر، وعقب ذلك جلس أحد عناصر "القسام" مع مندوب الصليب الأحمر على طاولة وضعت على منصة، أمامها خريطة فلسطين وشعارات كتبت باللغة العبرية وجرى التوقيع على وثائق الاستلام والتسليم.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء أمس الأربعاء، أنها ستفرج اليوم عن المجندة بيرغر بالإضافة إلى أربيل يهود وغاديي موزيس اللذين سيفرج عنهما في خان يونس جنوبي القطاع، مقابل 110 أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يُفرج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، تسلّم المجندة بيرغر ودخولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد الإفراج عنها من قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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