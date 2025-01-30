جاء ذلك في صور ومنشورات ألقتها طائرات مسيرة في محيط سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قُبيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقررة اليوم.

ومن بين المنشورات تحذير كُتب فيه: "لن تسمح قوات الأمن بتنظيم مظاهرات لدعم التنظيمات الإرهابية"، وفق النص الذي كُتب فيه أيضاً: "كل من يشارك في مثل هذه الأحداث يعرّض نفسه للاعتقال، لقد حذرناكم ونحن نتابعكم من كثب".

وفي محيط سجن عوفر، حمل بعض الفلسطينيين الذين ينتظرون خروج الأسرى رايات حركة حماس.

وعادة ما يشارك آلاف الفلسطينيين في استقبال الأسرى المحررين، ويرفعون الأعلام الفلسطينية ورايات حماس، ويهتفون للمقاومة في مدن وبلدات الضفة الغربية.

واليوم تفرج إسرائيل عن 110 فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى مقابل 3 إسرائيليين محتجزين في غزة، وسبق أن أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير فلسطينيين من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، إضافة إلى 90 أسيراً معظمهم نساء وأطفال.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، يُتفاوَض في الأولى لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​​​​​​​​