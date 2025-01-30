سياسة
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حافلات الأسرى تغادر سجن عوفر.. ومئات الفلسطينيين ينتظرونهم وسط رام الله
غادرت حافلات الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وعلى متنها الأسرى الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار.
حافلات الأسرى تغادر سجن عوفر.. ومئات الفلسطينيين ينتظرونهم وسط رام الله
حافلات تحمل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تغادر سجن عوفر الإسرائيلي / صورة: AFP
30 يناير 2025

وأفاد مراسل الأناضول بأن حافلات تتبع الصليب الأحمر تُقلّ عشرات الأسرى الفلسطينيين خرجت من سجن عوفر باتجاه مركز مدينة رام الله.

وتجمع مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله بانتظار وصول حافلتين تُقلّان الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، علَّقت إسرائيل بصورة مفاجئة، إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين بعد دقائق قليلة من إعلانها تسلم 3 أسرى إسرائيليين و5 عمال تايلانديين أُطلق سراحهم من غزة.

كان الإعلان الإسرائيلي قد صدر مباشرةً بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم 3 أسرى إسرائيليين و5 عمال تايلانديين.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، إذ كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيراً من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً في غزة، سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بما بين 1700 و2000.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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