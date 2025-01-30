سياسة
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"نفعل الكثير من أجلهم".. ترمب يقول إن مصر والأردن سيستقبلان الفلسطينيين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مصر والأردن ستستقبلان الفلسطينيين، رغم تأكيدات عمّان والقاهرة المتكررة رفضها اقتراح الأول لتهجير الفلسطينيين.
"نفعل الكثير من أجلهم".. ترمب يقول إن مصر والأردن سيستقبلان الفلسطينيين
ترمب يقترح نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في غزة" / صورة: AFP
30 يناير 2025

جاء ذلك لدى ردّ ترمب على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر عقده بمكتبه في البيت الأبيض، حول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني الرافضة لاستقبال النازحين من قطاع غزة.

وتساءل الصحفي عن ما يمكن لترمب فعله لجعل مصر والأردن يستقبلان الفلسطينيين، ليردّ ترمب بالقول: "سيفعلون ذلك. سيفعلون ذلك".

وأردف الرئيس الأمريكي: "سيفعلون ذلك. حسناً؟ نحن نفعل الكثير من أجلهم (مصر والأردن)، وسيفعلون ذلك".

والسبت، اقترح ترمب نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرّعاً بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جرّاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تواصلت على مدار أكثر من 15 شهراً.

وواجهت عمّان والقاهرة اقتراح ترمب بتأكيد رفضهما لتهجير الفلسطينيين، وذلك عبر بيانات وتصريحات رسمية صدرت عن عدد من مسؤوليهما.

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترمب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي جرى التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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