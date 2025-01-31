سياسة
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"مأساة كبيرة".. ترمب يؤكد عدم وجود ناجين من حادثة اصطدام طائرة ركاب بمروحية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لم يكن في حادثة اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار رونالد ريغان خارج العاصمة واشنطن ناجون، وأشار إلى أنه يجري التحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.
"مأساة كبيرة".. ترمب يؤكد عدم وجود ناجين من حادثة اصطدام طائرة ركاب بمروحية
فرق البحث في موقع حادثة اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار رونالد ريغان / Others
31 يناير 2025

وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن طائرة الركاب كانت في مسارها وتهبط بلا أي مشكلات، لكن المروحية العسكرية كانت على الارتفاع والمسار الخطأ لسبب غير معروف.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة في المروحية العسكرية كانوا في المسار الخطأ وأن الحادثة تسبب فيها طيارا المروحية، مشيراً إلى أن برج المراقبة أعطى تحذيراً متأخراً جدّاً للمروحية، وأن التحقيقات ستُظهِر التفاصيل كافة.

ووصف الرئيس الأمريكي الحادثة بأنها "مأساة كبيرة"، مضيفاً: "لسوء الحظ لم ينجُ أحد".

ولفت إلى أن الطائرة كانت تحمل ركاباً من جنسيات مختلفة معظمهم مواطنون روس، وأنه على اتصال مع الدول المعنية بهؤلاء الركاب.

والأربعاء ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن "طائرة تجارية من طراز Bombardier CRJ700، اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 في أثناء اقترابها من المدرج رقم 33 في مطار رونالد ريغان، نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي".

وأوضحت الإدارة أن الطائرة التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، كانت أقلعت من كانساس وسط الولايات المتحدة.

وكان على متن الطائرة 60 راكباً وطاقم من 4 أفراد، فيما كانت المروحية التابعة للجيش الأمريكي تقل ثلاثة جنود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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