سياسة
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هيئة البث العبرية: معبر رفح سيُفتح الجمعة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
قالت هيئة البث العبرية الرسمية الجمعة، إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم بدلاً من الأحد المقبل، تطبيقاً لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب.
هيئة البث العبرية: معبر رفح سيُفتح الجمعة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024 / صورة: AA
31 يناير 2025

وأضافت: "سيُفتح معبر رفح للمرة الأولى الجمعة لا في بداية الأسبوع كما كان مخططاً أصلاً بموجب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى".

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أنها "تستند في معلوماتها إلى مصادر فلسطينية (لم تسمّها)".

وقالت: "وفقاً للاتفاق، كان من المفترض أن يُفتح معبر رفح الأحد، لكن تقرر فتحه قبل ذلك حتى قبل الإفراج عن الأسرى المتوقع غداً السبت".

وأضاف المصدر ذاته أن المعبر ستشغّله بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (البعثة الأمنية الأوروبية المسؤولة عن المعبر)، و"كذلك فلسطينيون من غزة غير مرتبطين بحماس، يبدو أنهم ممن يتبعون السلطة الفلسطينية".

وتابعت: "حصل الفلسطينيون الذين سيشغّلون المعبر على إذن من إسرائيل، وفقاً لمصادر في غزة".

ولم تعلق في حينه مصر أو إسرائيل أو حركة حماس أو السلطة الفلسطينية أو الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذا التقرير.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024، ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر لإعادة فتحه.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يستمرّ في مرحلته الأولى 42 يوماً، يُتفاوض خلالها لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة بقطاع غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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