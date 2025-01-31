سياسة
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القسام تكشف أسماء 3 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم السبت
كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم غداً السبت ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
القسام تكشف أسماء 3 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم السبت
مشهد من تسليم القسام لمحتجزة إسرائيلية للصليب الأحمر في جباليا شمالي قطاع غزة / صورة: AFP
31 يناير 2025

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 1 فبراير/شباط عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس".

ويوم غد تفرج القسام عن الدفعة الرابعة من المحتجزين ضمن صفقة التبادل التي تجريها مع إسرائيل مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وجرت الدفعة الثالثة، أمس الخميس، إذ أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين من قطاع غزة، مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين.

أما الدفعة الثانية فقد جرت السبت الماضي، فقد شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينياً بسجونها.

بينما جرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ شمل الإفراج عن 3 محتجزات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من الأسرى الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكوم بالسجن المؤبد.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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