وأفادت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة التركية حيّدت 6 إرهابيين من PKK في منطقة كارا شمالي العراق.

كما أشارت إلى تحييد 7 إرهابيين من PKK/YPG في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​​​​​​​​

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديدٍ من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.