سياسة
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حماس تعلن الإفراج عن 90 أسيراً من سجون الاحتلال السبت بينهم محكومون بالمؤبد
قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم الإفراج عن 90 أسيراً فلسطينياً، غداً السبت، بينهم تسعةٌ محكومون بالسجن المؤبد و81 من ذوي المحكوميات العالية، في إطار صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
حماس تعلن الإفراج عن 90 أسيراً من سجون الاحتلال السبت بينهم محكومون بالمؤبد
استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله 30 يناير 2025 / صورة: AA
31 يناير 2025

وقال المكتب التابع لحركة حماس، في بيان: "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيجري الإفراج، غداً السبت، عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيراً من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".

يأتي ذلك مقابل إفراج كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن 3 أسرى إسرائيليين، غداً، كشف متحدث الكتائب، أبو عبيدة، عن أسمائهم في وقت سابق اليوم، دون ذكر تفاصيل عنهم.

وستكون دفعة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل المقررة السبت، هي الرابعة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجرى تبادل الدفعة الثالثة، أمس الخميس، إذ أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين من قطاع غزة، مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين.

أما الدفعة الثانية فجَرَت السبت الماضي، الذي شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينياً من سجونها.

وجرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالسجن المؤبد.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بما بين 1700 و2000.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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