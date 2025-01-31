وحسب وكالة أسوشييتد برس، ذكر مسؤول أمني أمريكي، اليوم الجمعة، أن جثث ما لا يقل عن 40 شخصاً جرى انتشالها من مياه نهر بوتوماك الذي سقطت فيه الطائرة بعد الاصطدام.

بدوره أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن المروحية العسكرية كانت في المكان الخطأ، وأضاف: "مروحية بلاك هوك كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جداً، وكانت تتجاوز بكثير حد الـ200 قدم (نحو 60 متراً). الأمر ليس بهذا التعقيد لفهمه، أليس كذلك؟".

ولا تزال السلطات تواصل عمليات البحث عن الضحايا في نهر بوتوماك المجاور لمطار رونالد ريغان مباشرةً، وعن حطام الطائرة.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم ترمب إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن، بتوظيف أشخاص غير مؤهلين في إدارة الطيران الفيدرالية، على خلفية حادثة الاصطدام التي أسفرت عن مقتل 67 شخصاً.

وقال ترمب في بيان للبيت الأبيض: "إن هذه الحادثة المروعة تأتي في أعقاب قرارات إشكالية وربما غير قانونية خلال إدارتي أوباما وبايدن قللت من الجدارة والكفاءة في إدارة الطيران الفيدرالية".

وجاء في التقرير الأوّلي لإدارة الطيران الفيدرالية أن "عوامل غير عادية لم تكن موجودة لتشتيت انتباه مراقبي الحركة الجوية. ولكنَّ عدد الموظفين لم يكن عند المستوى الطبيعي وفقاً لتوقيت اليوم وكثافة الحركة الجوية".

والأربعاء، ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن "طائرة تجارية من طراز Bombardier CRJ700، اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 في أثناء اقترابها من المدرج رقم 33 في مطار رونالد ريغان، نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي".

وأوضحت الإدارة أن الطائرة التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز، كانت قد أقلعت من كانساس وسط الولايات المتحدة. وكان على متن الطائرة 60 راكباً وطاقم مكوَّن من 4 أفراد، فيما كانت المروحية التابعة للجيش الأمريكي تُقلّ 3 جنود.