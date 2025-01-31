جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال أردوغان: "لقاد تجاوزنا أهدافنا لعام 2024، حيث بلغ عدد السياح 62.3 مليون شخص، وسجلت عائدات السياحة 61.1 مليار دولار".

وأشار إلى أن تركيا حققت هذه الأرقام رغم مختلف التحديات والأزمات وحالات عدم اليقين في العالم.

من ناحية أخرى، شدد على أن حكومته تنفِّذ برنامجاً اقتصادياً حازماً من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أنه مع انخفاض التضخم، ستتمتع تركيا بمناخ وفرص أكثر فاعلية لاتخاذ خطوات من شأنها زيادة مستوى الرفاهية لأصحاب الدخل الثابت من المواطنين على وجه الخصوص.

ووصلت عائدات السياحة في تركيا إلى مستوى قياسي عام 2024، ببلوغها 61 ملياراً و103 ملايين و419 ألف دولار، بارتفاع 8.3 بالمئة مقارنةً بالعام الذي قبله، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.