جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية الجمعة، تعليقاً على بيان لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" يشير إلى أن فيروس "كوفيد 19" خرج من مختبر في ووهان وسط الصين.

وقالت ليفيت: "تهانينا إلى (مدير وكالة الاستخبارات المركزية) جون راتكليف على كشفه هذه الحقيقة للشعب الأمريكي".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كانت لديها فرصة لإخبار الشعب الأمريكي بالحقائق حول هذا الموضوع، ولكنها لسبب ما اختارت عدم فعل ذلك، حسب تعبيرها.

وتابعت: "نعلم الآن أن هذه حقيقة مؤكدة. لقد استغرق الكشف عنها سنوات طويلة، ولكن الرئيس (دونالد ترمب) كان محقاً في هذا الشأن".

ونهاية فترة رئاسته الأولى بين عامي 2016 و2020، أدلى ترامب بتصريحات متكررة عن "كوفيد 19"، مدعياً أن الفيروس خرج من مختبر في ووهان، وأن الصين لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ما أدى إلى انتشاره في جميع أنحاء العالم، فيما نفت الصين هذه الادعاءات.