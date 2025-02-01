وكان تسليم "القسام" للمحتجزين الإسرائيليين عوفر كالدرون وياردن بيباس، إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي القطاع. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلّم الأسيرين الإسرائيليين، قائلاً إنهما في طريقهما إلى إسرائيل، وسيخضعان لتقييم طبي أولي.

كما سلّمت القسام المحتجز الإسرائيلي الثالث الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، كيث شمونسل سيغال، في ميناء غزة، وهو من فئة كبار السن.

وجرت عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين عبر نقطتين في القطاع، وهما خان يونس وميناء غزة، حيث تحضّر "القسام" منصتين لتسليم المحتجزين.

وأمس الجمعة، كشفت "كتائب القسام" عن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 1 فبراير/ شباط عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس".

من هم الأسرى الفلسطينيون؟

ولاحقاً نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، على تليغرام، قائمة بأسماء 183 أسيراً فلسطينياً من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم السبت، بينهم "18 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العليا، و111 من الفلسطينيين بغزة الذي جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023".

وحسب القائمة، فإن 7 أسرى من المقرر الإفراج عنهم السبت سيجري إبعادهم خارج فلسطين.

ومن المقرر الإفراج عن 54 أسيراً فلسطينياً ينتمون لحركة "فتح"، و8 من حركة "حماس"، و6 من حركة "الجهاد الإسلامي"، واثنين من "الجبهة الشعبية"، واثنين من "الجبهة الديمقراطية".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان اليوم السبت: "نجري استعدادات للإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حماس"، مشيرة إلى أنها تلقت "قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم من سجني عوفر وكتسيعوت".

وتعد هذه الدفعة الرابعة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، إذ أفرجت في 20 يناير/كانون الثاني المنقضي عن 90 أسيراً من الأطفال والنساء، وفي 25 الشهر ذاته أفرجت عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وفي آخر دفعة 30 يناير/كانون الثاني، أفرجت عن 110 من الأسرى بينهم 32 محكوماً بالمؤبد و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلاً ضمن صفقة التبادل.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة، سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.