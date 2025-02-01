وادعى جيش الاحتلال في بيان، أن "5 مسلحين أطلقوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية الموجودة بشمال المنطقة العازلة التي ردت بالمثل"، دون تسجيل إصابات في صفوف عناصره.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الحادثة تُعد "غير عادية"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها استهداف قوات إسرائيلية بالنيران منذ بدء توغلها في المنطقة العازلة وجنوب سوريا.

في السياق ذاته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة في مقر المنظمة بنيويورك، بعد عودته من زيارة للشرق الأوسط، إن "الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، الذي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، لا يزال يشكّل صعوبة لموظفي بعثة الأمم المتحدة".

وذكر أنه خلال لقائه مسؤولين، أكد أن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة يمثل انتهاكاً واضحاً، مشيراً إلى أنه "كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

ورداً على سؤال حول الخطوات الملموسة التي تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المنطقة، قال لاكروا: "ما يمكننا فعله حالياً هو مواصلة تذكير المسؤولين الإسرائيليين بأن وجودهم في المنطقة العازلة يمثل انتهاكاً، وأننا نتطلع بفارغ الصبر إلى إنهاء هذا الانتهاك".

ومستغلة الإطاحة بالنظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسّعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة في جبل الشيخ.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.