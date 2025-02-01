سياسة
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بينهم 18 مؤبداً.. الكشف عن أسماء 183 أسيراً فلسطينياً سيفرج عنهم السبت
نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، قائمة بأسماء 183 أسيراً فلسطينياً من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم السبت، بينهم 18 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العليا، و111 من الفلسطينيين بغزة الذي جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.
بينهم 18 مؤبداً.. الكشف عن أسماء 183 أسيراً فلسطينياً سيفرج عنهم السبت
مشاهد سابقة للإفراج عن الأسير زكريا الزبيدي ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل / صورة: AA
1 فبراير 2025

وحسب القائمة التي نُشرت الجمعة، فإن 7 أسرى من المقرر الإفراج عنهم السبت سيجري إبعادهم خارج فلسطين.

ومن المقرر الإفراج عن 54 أسيراً فلسطينياً ينتمون لحركة "فتح"، و8 من حركة "حماس"، و6 من حركة "الجهاد الإسلامي"، واثنين من "الجبهة الشعبية"، واثنين من "الجبهة الديمقراطية".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان اليوم السبت: "نجري استعدادات للإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حماس"، مشيرة إلى أنها تلقت "قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم من سجني عوفر وكتسيعوت".

وبدأت كتائب القسام، اليوم السبت، تسليم 3 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة، ضمن عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى والمحتجزين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، إذ أفرجت في 20 يناير/كانون الثاني المنقضي عن 90 أسيراً من الأطفال والنساء، وفي 25 الشهر ذاته أفرجت عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وفي آخر دفعة 30 يناير/كانون الثاني، أفرجت عن 110 من الأسرى بينهم 32 محكوماً بالمؤبد و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلاً ضمن صفقة التبادل.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة، سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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