وجاء في البيان أن "عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، التي جرت اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء (محمد الضيف، قائد "كتائب القسام"، وإخوانه أعضاء مجلسها العسكري)، هي رسالة عهد ووفاء تفيد بأن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".

وبعد نحو أسبوعين من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، أعلنت "القسام"، الخميس، استشهاد قائدها العام محمد الضيف و6 من أعضاء مجلسها العسكري.

وشددت الحركة في البيان على أن "صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز استفتاء حقيقي على أن نهج المقاومة سبيل لتحرير الأرض والمقدسات".

وأكدت أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

في المقابل شددت الحركة على أن "خروج عدد من أسرانا الأبطال اليوم من سجون الاحتلال الفاشي إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء عمليات التنكيل والتعذيب، يؤكّد بشاعة ما يتعرّض له الأسرى في السجون على يد الطغمة الفاشية الصهيونية، المتجرّدة من كل قيم الإنسانية، والمتنكّرة للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى".

وأضافت: "هذه الانتهاكات المروّعة والمتواصلة بحقّ أسرانا الأبطال في السجون، تُعَد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تدخُّلاً فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها.

وتعليقاً على عملية تسليم الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، قالت حماس إن "إنجاز المقاومة اليوم بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ لقيمها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق".

في سياق متصل، قال إعلام عبري، إن 79 إسرائيلياً مازالوا محتجزين بقطاع غزة، بعد إفراج حركة حماس اليوم السبت عن 3 منهم. فيما أكدت الحركة حرصها على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين، رغم الظروف القاسية.

وأفرجت حماس صباح اليوم السبت، عن 3 محتجزين وهم ياردين بيباس (35 عاماً) وعوفر كالديرون (54 عاماً) من خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكيث سيغال (64 عاماً) من مدينة غزة، ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه "لا يزال 79 مختطفاً آخرون في أسر حماس، ومن المقرر إطلاق سراح 20 منهم في الأيام القليلة المقبلة جزءاً من المرحلة الأولى من الصفقة"، مشيرة إلى أن "من بين هؤلاء المختطفين العشرين، يوجد 12 على قيد الحياة".

كما قالت القناة 12 العبرية الخاصة إنه في نهاية المرحلة الأولى "سيبقى في أسر حماس 59 أسيراً، 36 منهم ليسوا على قيد الحياة".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.