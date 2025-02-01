سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد ظهوره بمراسم تسليم الأسرى.. الاحتلال يعترف بفشله في اغتيال قائد بالقسام
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بفشله في اغتيال قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، هيثم الحواجري الذي كان أعلن أنه قد قتله في ديسمبر/كانون الأول 2023.
بعد ظهوره بمراسم تسليم الأسرى.. الاحتلال يعترف بفشله في اغتيال قائد بالقسام
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفشله في اغتيال القيادي في حماس هيثم الحواجري / صورة: AA
1 فبراير 2025

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة 12 العبرية الخاصة. إنه في 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، تعرض هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس لهجوم.

و"بعد الهجوم، قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال بدرجة عالية من الاحتمال أنه جرى القضاء عليه، وأصدر الجيش بياناً حول الموضوع"، وفق هاغاري.

وأقرّ بأن "الفحص الإضافي" أظهر أن الدليل الاستخباراتي الذي اعتمد عليه الشاباك والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية "كان غير صحيح"، لافتاً إلى أن الحواجري لم يُقضَ عليه في الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، أفادت تقارير محلية فلسطينية بأن الحواجري، هو من سلّم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال إلى الصليب الأحمر، رغم أن إسرائيل كانت قد أعلنت سابقاً اغتياله.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us