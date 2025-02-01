وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة 12 العبرية الخاصة. إنه في 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، تعرض هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس لهجوم.

و"بعد الهجوم، قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال بدرجة عالية من الاحتمال أنه جرى القضاء عليه، وأصدر الجيش بياناً حول الموضوع"، وفق هاغاري.

وأقرّ بأن "الفحص الإضافي" أظهر أن الدليل الاستخباراتي الذي اعتمد عليه الشاباك والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية "كان غير صحيح"، لافتاً إلى أن الحواجري لم يُقضَ عليه في الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، أفادت تقارير محلية فلسطينية بأن الحواجري، هو من سلّم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال إلى الصليب الأحمر، رغم أن إسرائيل كانت قد أعلنت سابقاً اغتياله.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.