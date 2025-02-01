سياسة
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بيان عربي مشترك يرفض دعوة ترمب لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتنفيذ حل الدولتين
أعلنت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين في ختام اجتماعهم الوزاري بالقاهرة، اليوم السبت، رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
بيان عربي مشترك يرفض دعوة ترمب لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتنفيذ حل الدولتين
اجتماع سداسي عربي في العاصمة المصرية يتفق على إعلان رفض تهجير الفلسطينيين / صورة: AFP
1 فبراير 2025

جاء ذلك في بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية، صادر عن الدول الست المشاركة في الاجتماع بجانب أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأفاد البيان المشترك بأنه "بدعوة من مصر عقد بالقاهرة السبت اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شارك فيه كل من الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، بجانب القاهرة بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (حسين الشيخ) عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية".

وأكد البيان اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع على التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين.

كما اتفق المشاركون على "رفض المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".

ودعت الدول الست "المجتمع الدولي، لاسيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين".

ويأتي الاجتماع في أعقاب دعوات متكررة من ترمب لنقل الفلسطينيين خارج بلادهم إلى مصر والأردن، وسط رفض مصري أردني عربي دولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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