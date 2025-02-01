واتهمت شبكة أطباء السودان في بيان "قوات الدعم السريع" بتنفيذ "مجزرة جديدة" بمدينة أم درمان اليوم نتيجة لقصف مدفعي "متعمد" أدى إلى مقتل 61 شخصاً وأصيب أكثر من 65 آخرين بسوق صابرين".

وأشار البيان إلى أن سوق صابرين "هو أحد أسواق منطقة كرري المكتظ بالمدنيين وعدد من الحارات بالمدينة"، معتبراً أن ما جرى هو "انتهاك واضح لكل القوانين الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية".

ونددت "أطباء السودان" بـ"المجزرة البشعة التي نفذتها الدعم السريع بمدينة أم درمان والتي لم تراعِ فيها أبسط أعراف الحرب ولا القوانين الإنسانية الدولية، في تعمد واضح لإحداث خسائر بشرية وسط المواطنين".

ودعت "الكوادر الطبية للتوجه إلى مستشفى النو للمساهمة في معالجة الجرحى وتقديم الخدمات نسبة إلى حجم الكارثة الإنسانية".

من جانبه، أدان وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، "الهجوم الذي شنته الدعم السريع على سوق صابرين في مدينة أم درمان".

وقال في بيان: "‏ندين بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته مليشيا الدعم السريع المتمردة على سوق صابرين في أم درمان، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وكبار السن".

وأضاف الأعيسر، أن "هذا العمل الإجرامي يضاف إلى السجل الدموي لهذه المليشيات، بعد قصفها مدينة الفاشر (غرب) ومعسكرات النازحين والأحياء السكنية في مدينة أم درمان".

ودعا "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تصنيف الدعم السريع منظمةً إرهابيةً، ومحاسبة المسؤولين عن القتل الجماعي وهذه الجريمة البشعة".

وحتى الساعة 15:00 (ت.غ) لم يصدر عن الدعم السريع أي تعقيب على ذلك.

ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.