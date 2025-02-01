وانفجرت السيارة المفخخة في حي الرابطة في منبج، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 سنة من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.​​​​​​​ وفي اليوم التالي، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج من التنظيم الإرهابي في إطار عملية "فجر الحرية".

وأمس الجمعة، تظاهر العشرات في العاصمة السورية دمشق، مطالبين الحكومة الجديدة بالتحرك لتحرير شمال شرقي البلاد من سيطرة تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه.