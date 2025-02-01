سياسة
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مقتل 3 مدنيين في تفجير بمنبج السورية وأصابع الاتهام باتجاه PKK الإرهابي
قُتل 3 مدنيين وأصيب 15 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا، رجحت قوات الأمن المحلية وقوف تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي وراءه.
مقتل 3 مدنيين في تفجير بمنبج السورية وأصابع الاتهام باتجاه PKK الإرهابي
مقتل 3 مدنيين في تفجير سيارة بمدينة منبج السورية والأمن المحلي يرجح تورط تنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA Archive
1 فبراير 2025

وانفجرت السيارة المفخخة في حي الرابطة في منبج، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 سنة من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.​​​​​​​ وفي اليوم التالي، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج من التنظيم الإرهابي في إطار عملية "فجر الحرية".

وأمس الجمعة، تظاهر العشرات في العاصمة السورية دمشق، مطالبين الحكومة الجديدة بالتحرك لتحرير شمال شرقي البلاد من سيطرة تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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