وقالت الخارجية التركية في بيان: "نُدين الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في إقليم بلوشستان الباكستاني"، ودعت بالرحمة لأرواح "الجنود الباكستانيين الذين استُشهدوا جراء الهجوم الشنيع".

كما قدّمت الخارجية تعازيها للشعب الباكستاني، مؤكدة عزم أنقرة على مواصلة دعمها لإسلام آباد في مكافحة الإرهاب.

والسبت قالت وحدة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان، إن قوات الجيش اشتبكت مع مسلَّحين في نقاط متفرقة من بلوشستان، وأضافت أن 18 جندياً من الجيش قُتلوا في الاشتباكات مع المسلحين.

وأوضحت أن وحدات الجيش تمكنت من تحييد 11 مسلحاً في منطقة هارناي، و12 آخرين في منطقة كالات.

تجدر الإشارة إلى أن اسم "جيش تحرير بلوشستان" يبرز في الهجمات التي يشهدها إقليم بلوشستان، حيث ينادي هذا التنظيم باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي البلوش إدارته.