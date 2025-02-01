سياسة
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تركيا تدين الهجوم الإرهابي بباكستان وتؤكد دعم إسلام آباد ضد الإرهاب
أدانت أنقرة الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وراح ضحيته 18 جندياً من الجيش قُتلوا في اشتباكات مع مسلحين.
تركيا تدين الهجوم الإرهابي بباكستان وتؤكد دعم إسلام آباد ضد الإرهاب
وزارة الخارجية التركية تؤكد عزم أنقرة على مواصلة دعمها لإسلام آباد في مكافحة الإرهاب / صورة: TRT Arabi
1 فبراير 2025

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نُدين الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في إقليم بلوشستان الباكستاني"، ودعت بالرحمة لأرواح "الجنود الباكستانيين الذين استُشهدوا جراء الهجوم الشنيع".

كما قدّمت الخارجية تعازيها للشعب الباكستاني، مؤكدة عزم أنقرة على مواصلة دعمها لإسلام آباد في مكافحة الإرهاب.

والسبت قالت وحدة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان، إن قوات الجيش اشتبكت مع مسلَّحين في نقاط متفرقة من بلوشستان، وأضافت أن 18 جندياً من الجيش قُتلوا في الاشتباكات مع المسلحين.

وأوضحت أن وحدات الجيش تمكنت من تحييد 11 مسلحاً في منطقة هارناي، و12 آخرين في منطقة كالات.

تجدر الإشارة إلى أن اسم "جيش تحرير بلوشستان" يبرز في الهجمات التي يشهدها إقليم بلوشستان، حيث ينادي هذا التنظيم باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي البلوش إدارته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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