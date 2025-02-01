وذكر تقرير نشره موقع "بوليتيكو" استند إلى مصدرَين من وزارة الدفاع الأمريكية، أنّ عملية نقل المهاجرين إلى خليج غوانتانامو ستنطلق بعد التحضيرات النهائية.

والأربعاء وقّع ترمب قانون "ليكن رايلي" الذي أُعد لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة، ووجّه الحكومة الفيدرالية بإعداد المعتقل في القاعدة الأمريكية بخليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار التقرير إلى أن البنتاغون سينفّذ رحلتين جويتين نهاية هذا الأسبوع إلى خليج غوانتانامو ورحلة إلى بيرو لنقل المهاجرين غير النظاميين، في إطار "مكافحة" الهجرة غير النظامية.

والخميس، انتقدت الأمم المتحدة خطة ترمب، لتجهيز منشأة في خليج غوانتانامو تكون قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين" كما تصفهم واشنطن، الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي.

وشدّد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن "جميع التدابير الرامية إلى الحدّ من الهجرة يجب أن تُحترم الحقوق الأساسية وكرامة طالبي اللجوء".

يُذكر أن مشروع القانون الذي أُطلقَ عليه اسم "ليكن رايلي" نسبةً إلى طالبة جامعية أمريكية قتلها مهاجر غير نظامي، أُقرّ في مجلسَي الكونغرس بدعم من بعض الديمقراطيين.

ويُعتبر هذا القرار "انتصاراً قانونياً" كبيراً لترمب، الذي قال خلال العملية الانتخابية إن أمن الحدود كان القضية الأكثر أهمية له، ما يسمح لحرس الحدود باعتقال المهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم مختلفة بلا أمر من المحكمة.