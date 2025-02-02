سياسة
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ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين
البيت الأبيض: ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين / صورة: AP
2 فبراير 2025

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي كندي قوله إن أوتاوا تلقت تأكيداً السبت بأنها ستخضع اعتباراً من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%.

ومساء الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة على دول كثيرة، على رأسها كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن بعض الدول يتعامل مع بلاده "بشكل سيئ" في العلاقات التجارية، "ما يجعلها تخسر المال"، وقال: "حتماً سأفرض رسوماً على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ".

وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت غنية عبر التاريخ عن طريق ضرائب الجمارك، مؤكداً أنه سيعود إلى هذه الطريقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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