وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي كندي قوله إن أوتاوا تلقت تأكيداً السبت بأنها ستخضع اعتباراً من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%.

ومساء الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة على دول كثيرة، على رأسها كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن بعض الدول يتعامل مع بلاده "بشكل سيئ" في العلاقات التجارية، "ما يجعلها تخسر المال"، وقال: "حتماً سأفرض رسوماً على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ".

وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت غنية عبر التاريخ عن طريق ضرائب الجمارك، مؤكداً أنه سيعود إلى هذه الطريقة.