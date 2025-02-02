ووفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد بدأ الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم أول زيارة رسمية إلى السعودية، منذ توليه منصب رئيس البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

يذكر أن الشرع جرى تعيينه رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي، وذلك إلى جانب مجموعة من القرارات، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام المنهار السابق، إضافة إلى حل مجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور القديم.

وكانت فصائل سورية قد سيطرت على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، ما أنهى 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.