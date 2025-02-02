وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخين قرب عربة كانت تسير على شارع الرشيد الساحلي، قرب منطقة جسر وادي غزة شمال غربي المخيم، دون تسجيل إصابات. وأشار الشهود إلى أن الغارة تسببت في حالة من الذعر بين الفلسطينيين الذين يستخدمون الشارع سواء سيرا على الأقدام أو عبر عربات بدائية.

وعاد النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة ومحافظة الشمال إلى مناطقهم السكنية في جنوب ووسط القطاع بدءاً من الاثنين الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من 15 شهراً من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفي خرق آخر، أطلق جيش الاحتلال النار تجاه منازل الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يُسجل إصابات، كما كثفت قوات الاحتلال إطلاق النار باتجاه أحياء مدينة رفح الشرقية جنوب القطاع.

في سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، سيارة مدنية على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

مغادرة الجرحى والمرضى للعلاج

وفي سياق آخر، غادرت قطاع غزة الأحد دفعة جديدة من المرضى والجرحى ومرافيقهم، إذ قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 46 مريضاً وجريحاً ومرافقيهم من قطاع غزة غادروا في ثاني أيام عمل معبر رفح البري.

وأمس السبت، غادرت أول دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وذلك للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي، متوجهة إلى القاهرة للعلاج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، إجلاء 37 مريضاً، منهم 34 طفلاً و3 بالغين، غادروا غزة رفقة 39 شخصاً، بدعم من المنظمة وشركائها.

وتعد هذه العملية جزءاً من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، إذ جرى إجلاء الدفعة الأولى من المرضى والجرحى الفلسطينيين إلى مصر لأول مرة منذ مايو/أيار الماضي.