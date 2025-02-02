سياسة
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"أفاد" التركية تعلن دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، اليوم الأحد، عن دخول مساعدات إنسانية عاجلة من تركيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
"أفاد" التركية تعلن دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر
سفينة مساعدات تركية إلى غزة / Others
2 فبراير 2025

وذكرت "أفاد" في بيان لها أن "سفينة الخير الـ14" وصلت إلى ميناء العريش المصري الأربعاء الماضي، ومن ثم دخلت شاحنات المساعدات إلى غزة عبر بوابة رفح. وأكدت "أفاد" استمرار دعم تركيا، حكومة وشعباً، لفلسطين في هذه المرحلة الحرجة.

وفي وقت سابق، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويستمر لمدة 42 يوماً في مرحلته الأولى، يتخللها مفاوضات لبدء مرحلتين لاحقتين، بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل قد نفذت عمليات عسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن اختفاء أكثر من 14 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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