وذكرت "أفاد" في بيان لها أن "سفينة الخير الـ14" وصلت إلى ميناء العريش المصري الأربعاء الماضي، ومن ثم دخلت شاحنات المساعدات إلى غزة عبر بوابة رفح. وأكدت "أفاد" استمرار دعم تركيا، حكومة وشعباً، لفلسطين في هذه المرحلة الحرجة.

وفي وقت سابق، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويستمر لمدة 42 يوماً في مرحلته الأولى، يتخللها مفاوضات لبدء مرحلتين لاحقتين، بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل قد نفذت عمليات عسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن اختفاء أكثر من 14 ألف شخص.