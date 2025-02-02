سياسة
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فريق نرويجي يتبرع بعائد مباراته أمام "مكابي" الإسرائيلي لصالح قطاع غزة
أعلن نادي بودو غليمت النرويجي عن تبرعه بكامل عائدات مباراته ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
فريق نرويجي يتبرع بعائد مباراته أمام "مكابي" الإسرائيلي لصالح قطاع غزة
فريق نرويجي يتبرع بعائد مباراته أمام مكابي الإسرائيلي في الدوري الأوروبي لصالح قطاع غزة / صورة: AFP
2 فبراير 2025

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس إنه "لا يمكنه تجاهل المعاناة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من العالم".

وأضاف: "رغم أننا نادٍ رياضي ولسنا جهة سياسية، فإن الفصل بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة كان شبه مستحيل. ومع ذلك، نتمسك بقيمنا الداخلية التي تعكس فخرنا داخل وخارج ملاعب كرة القدم".

وأوضح البيان أن النادي قرر التبرع بكامل عائدات التذاكر التي حصل عليها من المباراة، والبالغة 735,000 كرونة نرويجية (نحو 65,000 دولار أمريكي)، لصالح منظمة الصليب الأحمر لدعم أعمال الإغاثة في غزة، تأكيداً لالتزامه تحويلَ الأقوال إلى أفعال ملموسة.

كما وجّه النادي شكره العميق إلى جماهيره التي أظهرت انضباطاً كبيراً خلال المباراة، رغم محاولات الاستفزاز من قبل مشجعي النادي الإسرائيلي، إذ انتهت المباراة بفوز بودو غليمت بنتيجة 3-1.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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