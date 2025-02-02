وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس إنه "لا يمكنه تجاهل المعاناة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من العالم".

وأضاف: "رغم أننا نادٍ رياضي ولسنا جهة سياسية، فإن الفصل بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة كان شبه مستحيل. ومع ذلك، نتمسك بقيمنا الداخلية التي تعكس فخرنا داخل وخارج ملاعب كرة القدم".

وأوضح البيان أن النادي قرر التبرع بكامل عائدات التذاكر التي حصل عليها من المباراة، والبالغة 735,000 كرونة نرويجية (نحو 65,000 دولار أمريكي)، لصالح منظمة الصليب الأحمر لدعم أعمال الإغاثة في غزة، تأكيداً لالتزامه تحويلَ الأقوال إلى أفعال ملموسة.

كما وجّه النادي شكره العميق إلى جماهيره التي أظهرت انضباطاً كبيراً خلال المباراة، رغم محاولات الاستفزاز من قبل مشجعي النادي الإسرائيلي، إذ انتهت المباراة بفوز بودو غليمت بنتيجة 3-1.