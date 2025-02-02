سياسة
3 دقيقة قراءة
الشرع من الرياض: ولي العهد السعودي لديه رغبة حقيقية في دعم سوريا وشعبها
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأحد، إنه لمس لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "رغبة حقيقية" في دعم دمشق، وذلك في أعقاب مباحثاتهما التي تناولت فرص تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.
الشرع من الرياض: ولي العهد السعودي لديه رغبة حقيقية في دعم سوريا وشعبها
الرئيس السوري الانتقالي يبحث مع ولي العهد السعودي في الرياض فرص تعزيز العلاقات بين البلدين / صورة: AA
2 فبراير 2025

وفي أول لقاء جمع الجانبين بالرياض، هنأ ولي العهد السعودي الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والسداد في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية إلى دعم أمنها واستقرارها، ومناقشة أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

من جانبه، قدم الشرع شكره لابن سلمان على "حفاوة الاستقبال والاستضافة" بالرياض، كما شكره على مشاعره الصادقة، وعلى مواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الرئيس السوري الانتقالي: "أجرينا اليوم اجتماعاً مطولاً لمسنا وسمعنا من خلاله، رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

وتابع: "تناولنا اليوم خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في الصعد كافة، لا سيما الإنسانية والاقتصادية".

وزاد: "ناقشنا خططاً مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".

وفي وقت سابق الأحد، وصل الشرع إلى السعودية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه قيادة سوريا.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us