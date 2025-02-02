وأوضحت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن وفد حماس ضم كذلك أعضاء من المكتب السياسي للحركة.

وتناول فيدان مع الوفد، اتفاقية وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.