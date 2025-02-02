سياسة
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فيدان يلتقي وفداً من حماس ويبحث وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، وفداً من حركة حماس برئاسة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش في العاصمة القطرية الدوحة.
فيدان يلتقي وفداً من حماس ويبحث وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة
وزير الخارجية التركي يلتقي وفداً من حماس في العاصمة القطرية. / صورة: AA
2 فبراير 2025

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن وفد حماس ضم كذلك أعضاء من المكتب السياسي للحركة.

وتناول فيدان مع الوفد، اتفاقية وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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