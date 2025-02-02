سياسة
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"هواوي" و"تينسنت" الصينيتان تدمجان "ديب سيك" في أنظمة الحوسبة السحابية
أعلنت شركتا التكنولوجيا الصينيتان هواوي و"تينسنت" في بيان مشترك اليوم الأحد، عن خططهما لإدراج تطبيق الذكاء الصناعي "ديب سيك" في أنظمة الحوسبة السحابية الخاصة بهما.
"هواوي" و"تينسنت" الصينيتان تدمجان "ديب سيك" في أنظمة الحوسبة السحابية
هواوي وتينسنت الصينيتان تدمجان "ديب سيك" في أنظمتهما السحابية / صورة: Reuters
2 فبراير 2025

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحدث هذا النموذج الذكي منخفض التكلفة والمطور بإمكانات حوسبية محدودة تأثيراً كبيراً في قطاع تهيمن عليه الشركات الأمريكية ذات الاستثمارات الضخمة.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت "ديب سيك" في الصين نموذج ذكاء اصطناعي طورته بتكلفة منخفضة وباستخدام عدد قليل من الرقائق مقارنة بشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

والنموذج الذي بدأ استخدامه على نطاق واسع في أنحاء العالم خلال مدة قصيرة، تجاوز تطبيق (تشات جي بي تي) الأمريكي ليصبح أكثر تطبيقات الذكاء الصناعي استخداماً.

وأثار إطلاق الشركة الصينية نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، شكوكاً في هيمنة الشركات الغربية، لا سيما الأمريكية، على هذا القطاع رغم الإنفاق الكبير الذي تخصصه لهذا المجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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