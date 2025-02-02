وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحدث هذا النموذج الذكي منخفض التكلفة والمطور بإمكانات حوسبية محدودة تأثيراً كبيراً في قطاع تهيمن عليه الشركات الأمريكية ذات الاستثمارات الضخمة.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت "ديب سيك" في الصين نموذج ذكاء اصطناعي طورته بتكلفة منخفضة وباستخدام عدد قليل من الرقائق مقارنة بشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

والنموذج الذي بدأ استخدامه على نطاق واسع في أنحاء العالم خلال مدة قصيرة، تجاوز تطبيق (تشات جي بي تي) الأمريكي ليصبح أكثر تطبيقات الذكاء الصناعي استخداماً.

وأثار إطلاق الشركة الصينية نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، شكوكاً في هيمنة الشركات الغربية، لا سيما الأمريكية، على هذا القطاع رغم الإنفاق الكبير الذي تخصصه لهذا المجال.