وفي تقييمه للرسوم الجمركية التي فرضها على المكسيك وكندا، أجاب ترمب عن سؤال حول ما إذا كان سيوسّع هذه الرسوم لتشمل دولاً أخرى، فقال: "سنرى ما سيحدث، ولكن يمكنني أن أجزم أنه ستوجد رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، لأنهم استفادوا منا، ولدينا عجز تجاري يزيد على 300 مليار دولار".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "تجاوز الحدود"، وأن الاتحاد لا يشتري المنتجات المحلية الأمريكية. وذكر أنه لا يستطيع أن يحدد وقت فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أنها ستُنفذ "قريباً" وأن بريطانيا "تجاوزت حدودها لكن هذه القضية يمكن حلها بسهولة".

وعن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك، قال ترمب: "نحن من فرض الرسوم الجمركية.. هم مدينون لنا بالمال وأنا متأكد أنهم سيدفعون".

وأكد ترمب أن كندا والمكسيك يجب أن "تضمنا المساواة" في التجارة، وتمنعا المهاجرين غير النظاميين من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتطرق ترمب إلى قضية الفنتانيل (مادة أفيونية قوية)، إذ دعا الصين والمكسيك إلى وقف الفنتانيل، قائلاً: "علينا أن نوقف الفنتانيل. إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الرسوم الجمركية ستزداد سوءاً".

وتابع: "ساعدنا الجميع لسنوات، لكنني أعتقد أنهم لا يقدّرون ذلك. سنغير ذلك بسرعة، ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

والسبت، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.