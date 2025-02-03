وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على منصة "إكس" إن الشرع "سيزور أنقرة الثلاثاء بناء على دعوة من رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأشار ألطون إلى أن المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام على الأراضي السورية.

وأضاف ألطون أن المحادثات ستركز أيضاً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة للإدارة الانتقالية والشعب السوري، معرباً عن قناعته بأن "زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له ستعزز العلاقات التركية-السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد حصول سوريا على حريتها".

وأمس الأحد، أكد الشرع التزام المملكة العربية السعودية دعم "بناء مستقبل" بلاده، وذلك إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد، خلال زيارته للمملكة في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه الحكم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.