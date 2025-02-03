سياسة
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الرئاسة التركية: الرئيس السوري الشرع سيزور تركيا اليوم الثلاثاء
يزور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تركيا اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة دولية يقوم بها منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، حسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
الرئاسة التركية: الرئيس السوري الشرع سيزور تركيا اليوم الثلاثاء
  الرئيس السوري الانتقالي يزور تركيا الثلاثاء    / صورة: Reuters
3 فبراير 2025

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على منصة "إكس" إن الشرع "سيزور أنقرة الثلاثاء بناء على دعوة من رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأشار ألطون إلى أن المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام على الأراضي السورية.

وأضاف ألطون أن المحادثات ستركز أيضاً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة للإدارة الانتقالية والشعب السوري، معرباً عن قناعته بأن "زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له ستعزز العلاقات التركية-السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد حصول سوريا على حريتها".

وأمس الأحد، أكد الشرع التزام المملكة العربية السعودية دعم "بناء مستقبل" بلاده، وذلك إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد، خلال زيارته للمملكة في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه الحكم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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