سياسة
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محمّلة بمساعدات غزة.. "سفينة الخير" التركية الـ15 تنطلق نحو مصر
انطلقت من ميناء مرسين جنوبي تركيا، اليوم الاثنين، "سفينة الخير" الـ15 متجهة إلى مصر وعلى متنها مساعدات إنسانية مخصصة للفلسطينيين بقطاع غزة.
محمّلة بمساعدات غزة.. "سفينة الخير" التركية الـ15 تنطلق نحو مصر
سفينة مساعدات تركية جديدة لقطاع غزة تنطلق من ميناء مرسين نحو مصر / صورة: AA
3 فبراير 2025

وشهد الميناء المطل على البحر الأبيض المتوسط، فاعلية لوداع "سفينة الخير الـ15"، التي تحمل 1956 طناً من المواد الغذائية والمنظفات والخيم والألبسة تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

وحضر حفل وداع السفينة والي مرسين علي حمزة بهلوان، الذي أكد في كلمته أن هذه هي السفينة الثانية التي تنطلق من الميناء نحو غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح بهلوان أن 13 مؤسسة وجمعية تركية شاركت في إعداد حمولة السفينة، أبرزها مؤسسة أسيلسان للصناعات الدفاعية، والهلال الأحمر التركيين.

وأكد والي مرسين أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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