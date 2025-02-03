ومن المنتظر أن يناقش الوزيران جوانب العلاقات التركية-المصرية كافة، واجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده في عام 2026.

كما ستُجرى مشاورات حول قضايا إقليمية عديدة بينها ملفات غزة وسوريا وكذلك ليبيا ومنطقة القرن الإفريقي والساحل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تأكيد الرغبة في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى في عام 2025 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.

ومن المنتظر أن يشدد الوزيران على أهمية تشجيع الاستثمارات في إطار هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، ودعم إعادة إعمار غزة والجهود المشتركة لتحقيق حل الدولتين.

كما ستجري مناقشة الجهود المشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش و"PKK/YPG".