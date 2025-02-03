سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية المصري يزور تركيا ويلتقي فيدان بأنقرة
يجري وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة رسمية، غداً الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الاثنين، أن الوزير المصري سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.
وزير الخارجية المصري يزور تركيا ويلتقي فيدان بأنقرة
لقاء سابق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي بالعاصمة السعودية الرياض / صورة: AA Archive
3 فبراير 2025

ومن المنتظر أن يناقش الوزيران جوانب العلاقات التركية-المصرية كافة، واجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده في عام 2026.

كما ستُجرى مشاورات حول قضايا إقليمية عديدة بينها ملفات غزة وسوريا وكذلك ليبيا ومنطقة القرن الإفريقي والساحل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تأكيد الرغبة في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى في عام 2025 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.

ومن المنتظر أن يشدد الوزيران على أهمية تشجيع الاستثمارات في إطار هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، ودعم إعادة إعمار غزة والجهود المشتركة لتحقيق حل الدولتين.

كما ستجري مناقشة الجهود المشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش و"PKK/YPG".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us