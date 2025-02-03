سياسة
3 دقيقة قراءة
شهيدان جديدان في غزة.. وجيش الاحتلال يحول بيت لاهيا إلى مدينة منكوبة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيين أحدهما متأثراً بإصابة سابقة وانتشال 18 شهيداً آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلن رئيس بلدية بيت لاهيا أن معالجة الدمار الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى عامين.
شهيدان جديدان في غزة.. وجيش الاحتلال يحول بيت لاهيا إلى مدينة منكوبة
جيش الاحتلال خلف دماراً كبيراً في بيت لاهيا / صورة: AA
3 فبراير 2025

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 20 شهيداً منهم 18 "شهيداً منتشَلين" وشهيد متأثراً بإصابته، بجانب شهيد جديد و20 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التقرير أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 47.518 شهيد و 111.612 مصاب.

في سياق متصل، قال علاء العطار، رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الاثنين، إنهم بحاجة إلى نحو عامين لإعادة الحياة إلى المدينة التي دمرتها إسرائيل وتركتها منكوبة بالكامل، خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين لأكثر من 15 شهراً.

وشدد العطار في بيان، أن "بلدية بيت لاهيا تعمل على إصلاح 80% من الآبار، التي دمرها الاحتلال، وتُغذي 5 أحياء في المدينة".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنى التحتية بالمدينة، لافتاً إلى إصرار الفلسطينيين "على إصلاحها رغم قلة الإمكانات". وتابع: "نواجه حالياً مدينة منكوبة بشكل كامل"، مؤكداً بالقول: "نحتاج إلى نحو عامين لإعادة الحياة إلى المدينة حال جرى تزويدنا بآليات ثقيلة".

ومنذ أسبوع يواصل الفلسطينيون عودتهم من جنوب ووسط القطاع إلى محافظتي غزة والشمال، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الأول الماضي.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وعلى مدار أكثر من 15 شهراً من الإبادة الجماعية، تعرضت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع بما يشمل المنازل والمستشفيات والشوارع إلى التدمير، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومع سريان وقف إطلاق النار، عادت أعداد كبيرة من العائلات النازحة إلى مناطق سكنها وأعادت نصب خيام النزوح المهترئة على أنقاض منازلها المدمرة في ظروف إنسانية صعبة وسط دمار شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب الدمار الذي طال المنشآت الحيوية والخدماتية.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الأول 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us