ودعت المنظمة في بيان، الجهات المانحة الدولية والأمم المتحدة والأطراف المتحاربة في السودان وحلفاءها، إلى "التحرك الآن" لمنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها بسبب سوء التغذية في السودان.

وأوضح البيان أن "نصف سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (24.6 مليون شخص)، بينهم 8.5 مليون شخص يواجهون حالة طوارئ أو حالة شبيهة بالمجاعة".

وأشار ستيفان دويون، مدير عمليات أطباء بلا حدود: "من أجل توفير حصص غذائية شهرية فقط لمن هم في أشد الأوضاع خطورة، ستوجد حاجة إلى 2500 شاحنة مساعدات شهرياً، في حين عبرت نحو 1150 شاحنة فقط إلى دارفور بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول".

كما أفادت المنظمة بأن البيانات "تُظهر معدلات مروعة لسوء التغذية في مواقع متعددة، سواء في ذروة موسم الأمطار (يونيو - أكتوبر) في السودان العام الماضي أو في ديسمبر/كانون الأول 2024".

من جهة أخرى، أدانت الأمم المتحدة الهجمات ضد المدنيين في أنحاء السودان، بما في ذلك قصف سوق في أم درمان أودى بحياة 60 شخصاً على الأقل.

ووصفت المنسقة الأممية للسودان كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان الهجوم الذي وقع، السبت، على سوق صابرين وأحياء سكنية في أم درمان بـ"المروع والعشوائي".

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.