سياسة
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أردوغان: يجب أن لا نترك إخوتنا في غزة وحدهم هذه الفترة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ضرورة عدم ترك الفلسطينيين في قطاع غزة وحدهم في هذه الفترة العصيبة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للفلسطينيين بالقطاع قبل حلول شهر رمضان.
أردوغان: يجب أن لا نترك إخوتنا في غزة وحدهم هذه الفترة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة / صورة: AA
3 فبراير 2025

وقال الرئيس التركي، في كلمته عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة: "ينبغي أن لا نترك إخوتنا في غزة وحدهم في هذه الفترة، وأجدد دعوتي لتقديم المزيد من الدعم للمظلومين في القطاع قبل حلول شهر رمضان".

وأضاف أردوغان: "كلما رأينا عزيمة أشقائنا في غزة في الدفاع عن منازلهم وأرضهم ووطنهم ازداد احترامنا لهم".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والقضية الفلسطينية في مواجهة التحديات.

وأورد أردوغان أن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل مستمرة وأن المساعدات الإنسانية بدأت تدخل غزة "رغم الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة".

وأوضح الرئيس التركي أن إسرائيل تسعى لعرقلة الاتفاق عبر هذه الاستفزازات "لكن إرادة أهالي غزة القوية تواصل التصدي لها".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، يضم 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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