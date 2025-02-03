سياسة
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موسكو.. وفد من حماس يتباحث "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
بحث وفد من حركة حماس، اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعدادات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
موسكو.. وفد من حماس يتباحث "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
لقاء سابق لموسى أبو مرزوق مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف في موسكو أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: Reuters Archive
3 فبراير 2025

جاء ذلك خلال استقبال بوغدانوف في موسكو وفد الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق، وفق بيان حماس التي قالت إن الجانبين بحثا "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية".

كما تطرقا إلى "الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي)، بما في ذلك المماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال الخيام والبيوت الجاهزة والوقود، والمعدات الثقيلة، إضافة إلى عرقلة إعادة بناء المستشفيات وآبار المياه والبنية التحتية الأساسية".

وفي وقت سابق الاثنين، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، أن إسرائيل تماطل في إدخال مستلزمات الإيواء والوقود إلى القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وفي السياق، أكد أبو مرزوق خلال اللقاء "أهمية الدور الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة توفير كل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، ودور روسيا في ذلك"، وفق المصدر ذاته.

من جهته، أشار بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا، إلى موقف روسيا "الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني"، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيود.

كما شدد على "رفض موسكو لأي محاولات فرض حلول قسرية على الفلسطينيين"، مؤكداً "استمرار الجهود الروسية في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية".

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تسليم المدنيين والمجندات الإسرائيليات، والثانية الجنود الإسرائيليين، والثالثة الجثامين.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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