سياسة
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عشية لقائه نتنياهو.. ترمب: لا ضمانات لأن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أنّه لا يملك "ضمانات" لأنّ وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ تولّيه السلطة قبل أسبوعين سيظلّ صامداً.
عشية لقائه نتنياهو.. ترمب: لا ضمانات لأن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر
ترمب: ليس لديَّ ضمان لأن هذا الاتفاق (وقف إطلاق النار في غزة) سيستمر / صورة: AP
3 فبراير 2025

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، حيث قال في إجابته عن سؤال حول استمرار وقف إطلاق النار في غزة من عدمه: "ليس لديّ ضمان لأن هذا الاتفاق سيستمر".

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، في البيت الأبيض، مبيناً أنهما سيبحثان جميع المسائل المتعلقة بالوضع في المنطقة.

والأحد، غادر نتنياهو إسرائيل إلى واشنطن للقاء ترمب، في زيارة رسمية، ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستضم الضفة الغربية المحتلة، أبدى ترمب عدم رغبته في الحديث عن ذلك، لكنه زعم أن إسرائيل "لديها قطعة صغيرة جداً من الأرض في الشرق الأوسط".

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحةً عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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