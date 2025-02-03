سياسة
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الأمم المتحدة قلقة من تداعيات رسوم واشنطن الجديدة على الاقتصاد العالمي
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية إضافية على كندا والمكسيك والصين، على الاقتصاد العالمي.
الأمم المتحدة قلقة من تداعيات رسوم واشنطن الجديدة على الاقتصاد العالمي
ترمب يعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي في وقت قريب دون أن يُحدد تاريخاً / صورة: Reuters
3 فبراير 2025

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن النمو الاقتصادي العالمي منخفض، محذراً من ترسخ التأثيرات السلبية بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

وأكد دوجاريك أهمية الامتثال للقواعد الدولية المعتمَدة من منظمة التجارة العالمية لضمان استقرار التجارة العالمية في ظل تصاعد القيود التجارية.

والسبت، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.

والأحد، قال ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي في وقت قريب دون أن يحدد تاريخاً.

وفي معرض رده على قرار ترمب، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه سيجري فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الولايات المتحدة.

ولاحقاً، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك لمدة شهر اعتباراً من 4 فبراير/شباط الجاري، وذلك مقابل تعزيزها أمن الحدود، وتعليق الرسوم المفروضة على كندا بعد اتصال مع ترودو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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