سياسة
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وزراء خارجية عرب يوجهون رسالة لواشنطن اعتراضاً على تهجير الفلسطينيين من غزة
بعث خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، مثلما اقترح الرئيس دونالد ترمب في أواخر يناير/كانون الثاني.
وزراء خارجية عرب يوجهون رسالة لواشنطن اعتراضاً على تهجير الفلسطينيين من غزة
آلاف الفلسطينيين يعودون إلى مناطق شمال قطاع غزة مشياً على الأقدام بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار / صورة: AP
4 فبراير 2025

وأُُرسلت الرسالة، أمس الاثنين، ووقعها وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى حسين الشيخ مستشار الرئيس الفلسطيني. وكان موقع أكسيوس أول من أورد الخبر، وقال إن وزراء الخارجية التقوا في القاهرة مطلع الأسبوع.

وطرح ترمب لأول مرة اقتراح استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة في 25 يناير/كانون الثاني. وعندما سُئل عمَّا إذا كان يقترح ذلك حلاً طويل الأمد أو قصير الأمد، قال الرئيس: "يمكن أن يكون أياً منهما".

وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي المخاوف الفلسطينية القديمة من تهجيرهم من منازلهم إلى الأبد، ووصفها منتقدون بأنها اقتراح للتطهير العرقي. وعارض الأردن ومصر ودول عربية أخرى الاقتراح.

وجاء في الرسالة: "يجب أن تجري إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم. سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها".

وأضافت: "ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار، إذ يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، يجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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