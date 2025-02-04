وقالت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض رسوماً بنسبة 10% على الواردات الأمريكية من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

ودخلت رسوم جمركية أمريكية نسبتها 10% على الواردات الصينية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته وزارة المالية الصينية "انتهاكاً بشكل خطير لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وعلى الرغم من تعليق الولايات المتحدة أمس الاثنين، الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يوماً، فإن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال إن ترمب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.

وحذر ترمب أمس الاثنين، من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.

لكن الصين وصفت "الفنتانيل" بأنه مشكلة تخص الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن على الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحاً للمحادثات.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.